01.06.2023 ( vor 7 Stunden )

Am Internationalen Kindertag haben fast 200 Brandenburger Kinder in der Staatskanzlei und im Landtag für einige Stunden die Hauptrolle gespielt. Die Kinder aus Eisenhüttenstadt, Treuenbrietzen, Putlitz-Berge, Prenzlau, Niedergörsdorf und Lübben stellten Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag ihre Grundschule oder ihren Hort vor und sprachen an, was sie bewegt.