Nachdem Barack Obama kürzlich in Deutschland war, wird auch seine Frau zu Besuch kommen. Michelle Obama soll beim Gründerfestival "Bits & Pretzels" in München auftreten.