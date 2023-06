12.06.2023 ( vor 2 Tagen )

DFB-Kapitän Joshua Kimmich hat die deutsche Fußball- Nationalmannschaft nach „saudummen“ Gegentoren im Benefiz- Länderspiel gegen die Ukraine in die Pflicht genommen. „Das ist genau das, was wir abstellen müssen - die Fehler hinten und vorne, die Chancenverwertung“, sagte der Profi des FC Bayern am Montag nach dem 3:3 in Bremen. Der 28-Jährige hatte in der Nachspielzeit per Strafstoß zum Ausgleich getroffen.