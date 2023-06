14.06.2023 ( vor 2 Stunden )



Apotheken-Personal ist nicht gerade für lauten Protest bekannt. Am Mittwoch ist das anders, in Augsburg gehen Hunderte auf die Straße. Der Notdienst ist gefordert. Apotheken-Personal ist nicht gerade für lauten Protest bekannt. Am Mittwoch ist das anders, in Augsburg gehen Hunderte auf die Straße. Der Notdienst ist gefordert. 👓 Vollständige Meldung