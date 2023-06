Wolfgang Wagenpfeil RT @Behindt93065949: 🤷‍♂️Da gibt´s halt mehr für´s Geld.. "Die Rentenkasse überweist 1,7 Millionen Renten in andere Länder – ein Drittel m… vor 1 Tag nis RT @Behindt93065949: 🤷‍♂️Da gibt´s halt mehr für´s Geld.. "Die Rentenkasse überweist 1,7 Millionen Renten in andere Länder – ein Drittel m… vor 1 Tag 🇩🇪 RT @Behindt93065949: 🤷‍♂️Da gibt´s halt mehr für´s Geld.. "Die Rentenkasse überweist 1,7 Millionen Renten in andere Länder – ein Drittel m… vor 2 Tagen Die mit dem Wolf tanzt 🌵🥝🚿 RT @Behindt93065949: 🤷‍♂️Da gibt´s halt mehr für´s Geld.. "Die Rentenkasse überweist 1,7 Millionen Renten in andere Länder – ein Drittel m… vor 2 Tagen WWW RT @Behindt93065949: 🤷‍♂️Da gibt´s halt mehr für´s Geld.. "Die Rentenkasse überweist 1,7 Millionen Renten in andere Länder – ein Drittel m… vor 2 Tagen Tigrib Blabla RT @Behindt93065949: 🤷‍♂️Da gibt´s halt mehr für´s Geld.. "Die Rentenkasse überweist 1,7 Millionen Renten in andere Länder – ein Drittel m… vor 2 Tagen