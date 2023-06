26.06.2023 ( vor 4 Stunden )

Ein Polizist ist bei einem Einsatz auf einem Grundstück in Grebs-Niendorf ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) von einem Hund angegriffen worden und hat sich mit einem Schuss aus seiner Waffe gewehrt. Dabei verfehlte der Beamte den Hund. Das Tier - vermutlich handele es sich um einen Staffordshire-Bullterrier - sei verschreckt davongerannt, teilte ein Polizeisprecher in Ludwigslust am Montag mit.