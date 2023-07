Christine Dawood verliert bei dem Unglück des Tauchbootes "Titan" Ehemann Shahzada und Sohn Suleman. Aus der Zeit vor dem Tauchgang erinnert sie sich an...

Die nationalen und internationalen Sportmeldungen in der Übersicht.

TEL AVIV, Israel--(BUSINESS WIRE)--Teva Pharmaceutical Industries Ltd. stellt heute weitere positive Daten aus der paneuropäischen PEARL-Studie vor, die die...

Vor 75 Jahren begannen die Wehen zur Geburt der Bundesrepublik. Die Demokratie war damals bestürzend unpopulär. Das erinnert an die heutige Stimmung in den...

Die Türkei und das Massaker in Sivas vor 30 Jahren: Wie die Aleviten bis heute um ihre Rechte kämpfen Der Mob zündet ein Hotel an, 35 Menschen sterben. Der Anschlag in Sivas ist ein Symbol für die Diskriminierung der Aleviten. Was tut Erdoğan, um die...

