Die Bildungsgewerkschaft GEW hat die Rücknahme der rückwirkenden Kürzung der Landeszuschüsse für private Gymnasien, Regional- und Gesamtschulen begrüßt. Zugleich kritisierte der Landesvorsitzende Nico Leschinski am Mittwoch, dass die Kürzung weiterhin vom kommenden Schuljahr an drohe. Die zurückgenommene Kürzung in Höhe von vier Millionen Euro für das laufende Schuljahr zeige, dass es für einige Schulen um den Fortbestand in bisheriger Form gehe.