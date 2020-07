GTR43 RT @gundel_gaukeley: "Da werden sich die Bolschewisten dieser Welt in der Tischkante verbeißen vor Wut. Duda hat die Wahl in 🇵🇱 doch noch g… vor 42 Minuten Flo 🇩🇪🇨🇭🇦🇹 RT @gundel_gaukeley: "Da werden sich die Bolschewisten dieser Welt in der Tischkante verbeißen vor Wut. Duda hat die Wahl in 🇵🇱 doch noch g… vor 44 Minuten Gundel Gaukeley "Da werden sich die Bolschewisten dieser Welt in der Tischkante verbeißen vor Wut. Duda hat die Wahl in 🇵🇱 doch noc… https://t.co/KVtAavFfDf vor 46 Minuten MSN Deutschland Duda nach Auszählung fast aller Stimmen als Polens Präsident wiedergewählt https://t.co/tTB8ASo6ml vor 1 Stunde Gerd Wüsthoff #BlackLivesMatter RT @NZZ: @imijnssen @NZZAusland Nach Auszählung fast aller Stimmen steht fest: Andrzej #Duda setzt sich durch. Es ist das knappste Ergebni… vor 2 Stunden Der letzte Samurai RT @ThorstenKlute: 51,2 (Duda) zu 48,8 (Trzaskowski) - Dieses Ergebnis hat die Polnische Wahlkommission eben nach Auszählung fast aller Wah… vor 2 Stunden