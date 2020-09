Ähnliche Nachrichten „Sweetheart Deals“ in der Kritik Die EU-Finanzminister wollen in Berlin auch über Steuerdumping in der EU sprechen. Der deutsche EU-Vorsitz möchte gegen Deals für Großkonzerne vorgehen.

