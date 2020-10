Bund und Länder haben sich bei ihrem Video-Gipfel am Dienstag darauf geeinigt, die Zahl der Teilnehmer bei privaten und öffentlichen Feiern zu begrenzen.

Corona-Gipfel: Bußgelder und Obergrenzen In stark vom Corona-Virus betroffenen Regionen sollen nur noch maximal 50 Menschen an Feiern teilnehmen dürfen. Für falsche Angaben in Restaurants und Bars...

tagesschau.de vor 2 Tagen - Top Auch berichtet bei • t-online.de