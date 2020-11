Urteil verkündet: Johnny Depp verliert Prozess gegen Boulevardblatt "The Sun" Der Prozess von Schauspieler Johnny Depp gegen das britische Boulevardblatt "The Sun" sorgte im Sommer für Schlagzeilen. Nun hat das Gericht sein Urteil...

stern.de vor 42 Minuten - Politik Auch berichtet bei • n-tv.de



Bekannt aus "The Kids Are All Right": Schauspieler Eddie Hassell in Texas erschossen Er wurde nur 30 Jahre alt: Eddie Hassell ist tot. Der aus dem Film "The Kids Are All Right" bekannte Schauspieler wurde in Texas erschossen.

stern.de vor 1 Stunde - Computer





Herbst- und Wintermusik: Für dunkle Tage: Sophia, The Dears, The Apartments Der Herbst ist da - und hier kommt gleich die passende Musik: Neue Alben vom Langzeitprojekt Sophia, von den kanadischen Düster-Rockern The Dears und den...

abendblatt.de vor 5 Tagen - Top



Stilmagazin - "GQ": Claudia Schiffer ist "Woman of the Year" Berlin/München (dpa) - Supermodel Claudia Schiffer, die Ende August 50 geworden ist, ist für das Stil-Magazin "GQ Gentlemen's Quarterly" die Frau des Jahres....

t-online.de vor 6 Tagen - Deutschland