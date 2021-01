Oxfam prangert „Virus der Ungleichheit“ an

25.01.2021 ( vor 2 Stunden )



Kurz vor dem virtuellen Treffen des Weltwirtschaftsforums legt die Nichtregierungsorganisation Oxfam ihre bekannte Studie über die ungleiche Verteilung des globalen Wohlstands vor. Ihr Fazit: Die Lage verschärft sich. 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Ähnliche Nachrichten Oxfam prangert "Virus der Ungleichheit" an Kurz vor dem virtuellen Treffen des Weltwirtschaftsforums legt die Nichtregierungsorganisation Oxfam ihre bekannte Studie über die ungleiche Verteilung des...

Deutsche Welle vor 8 Stunden - Top





Twitter