MEPs sehen Erdgas als „Brückentechnologie“ hin zu erneuerbarem Wasserstoff

27.01.2021 ( vor 2 Tagen )



Gas sollte als "Überbrückungslösung" bei der Herstellung von Wasserstoff eingesetzt werden, bis eine rein "grüne Produktion" aus erneuerbarem Strom ausreichend zur Verfügung steht. So steht es jedenfalls in einem Antrag , der heute im Umweltausschuss des Europäischen Parlaments angenommen wurde. 👓 Vollständige Meldung

