Bundesregierung in "großer Sorge" über Eskalation in Idlib Die Bundesregierung hat den Angriff auf türkische Soldaten in Syrien verurteilt. Man sei besorgt über die Eskalation, sagte Regierungssprecher Seibert. Aus der...

tagesschau.de vor 6 Tagen - Top Auch berichtet bei • t-online.de



Dramatische Eskalation in Syrien: Türkei droht mit Grenzöffnung für Flüchtlinge – Russland schickt Kriegsschiffe an den Bosporus Während sich die Aufmerksamkeit der Welt auf die Coronavirus-Gefahr richtet, spitzt sich die Lage in Syrien Stunde um Stunde zu. Der Kampf zwischen der Türkei...

stern.de vor 6 Tagen - Computer