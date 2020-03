02.03.2020 ( vor 1 Woche )



Im Alter kann die private Krankenversicherung zur teuren Last werden, weil die Prämien deutlich steigen. Viele hoffen auf das gesetzliche System. Doch der Wechsel ist an klare Bedingungen geknüpft. WELT beschreibt sieben Wege, wie er gelingen kann. Im Alter kann die private Krankenversicherung zur teuren Last werden, weil die Prämien deutlich steigen. Viele hoffen auf das gesetzliche System. Doch der Wechsel ist an klare Bedingungen geknüpft. WELT beschreibt sieben Wege, wie er gelingen kann. 👓 Vollständige Meldung