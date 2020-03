19.03.2020 ( vor 5 Stunden )



Wenige Wochen ist es her, da musste sich Dietmar Hopp von Fans des Wenige Wochen ist es her, da musste sich Dietmar Hopp von Fans des FC Bayern München übel beschimpfen lassen. Was folgte war die plötzliche Wandlung zum Hoffnungsträger der Nation. Denn Hopp ist nicht nur am Fußballclub Hoffenheim beteiligt, sondern auch an mehreren Biotechs - den Firmen , die gerade einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickeln.Von Redakteurin Isabella-Alessa Bauer 👓 Vollständige Meldung