Der von den Statistikämtern in der Eurozone genutzte Warenkorb zur Berechnung der Inflationsrate ist einer Studie zufolge in der Corona-Krise ganz anders gefüllt. Der von den Statistikämtern in der Eurozone genutzte Warenkorb zur Berechnung der Inflationsrate ist einer Studie zufolge in der Corona-Krise ganz anders gefüllt. Experten haben jetzt 70 Produkte ausgewählt, um den Korb anzupassen. Ergebnis : Die Teuerung insbesondere für Lebensmittel ist viel höher als gedacht. 👓 Vollständige Meldung