Quelle: DPA - vor 1 Woche



Entscheidung über Lufthansa-Rettungspaket steht kurz bevor 01:08 Berlin, 20.05.20: Eine Entscheidung über ein milliardenschweres Rettungspaket des Bundes für die Lufthansa steht kurz bevor. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Mittwoch, dass in Kürze damit zu rechnen sei. Die Regierung stehe in «intensiven Gesprächen» mit dem Unternehmen und der...