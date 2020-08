Protest gegen Lukaschenko: Tausende Frauen demonstrieren in Minsk In Belarus gehen die Demonstrationen gegen Präsident Lukaschenko weiter - diesmal gehen Tausende Frauen in Minsk auf die Straße - trotz Warnungen der Polizei....

n-tv.de vor 16 Stunden - Welt Auch berichtet bei • WorldNews



Trotz strikten Verbots: Tausende Frauen protestieren in Belarus gegen Lukaschenko Minsk (dpa) - Trotz eines strikten Demonstrationsverbots haben in Belarus (Weißrussland) Tausende Frauen gegen Staatschef Alexander Lukaschenko protestiert. Sie...

t-online.de vor 20 Stunden - Welt