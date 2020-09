Raimund NR RT @handelsblatt: Die Ausfuhren der deutschen Wirtschaft wachsen im Juli um 4,7 Prozent. Das ist weniger stark als in den Vormonaten. Ökono… vor 1 Woche Energie Heute Die Ausfuhren der deutschen Wirtschaft wachsen im Juli um 4,7 Prozent. Das ist weniger stark als in den Vormonaten.… https://t.co/pJ1lvWtokl vor 1 Woche Handelsblatt Die Ausfuhren der deutschen Wirtschaft wachsen im Juli um 4,7 Prozent. Das ist weniger stark als in den Vormonaten.… https://t.co/vaBWHn0t46 vor 1 Woche Wetter Sauerland #Konjunktur : #Exporte erholen sich weiter – „#Hoffnung auf eine #V-förmige #Erholung der #Wirtschaft bleibt“ https://t.co/0EKekwEFU3 vor 1 Woche