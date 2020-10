08.10.2020 ( vor 6 Tagen )



Corona hat in den Golfstaaten wie Dubai vor allem zu einer Immobilienkrise geführt. Mehrere Konzerne sind in Schwierigkeiten, ein Schwergewicht gibt jetzt auf. 40.000 Jobs stehen auf dem Spiel. Von Autor Christoph Sackmann