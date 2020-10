16.10.2020 ( vor 7 Stunden )



In der "Höhle der Löwen" erkämpfte sich Investorin Judith Williams einen Deal mit den Gründern des Kosmetik-Startups "Sorose". Nach der Show platze der Deal aber. Der Grund: "Unüberbrückbare Differenzen"! Was war passiert? In der "Höhle der Löwen" erkämpfte sich Investorin Judith Williams einen Deal mit den Gründern des Kosmetik-Startups "Sorose". Nach der Show platze der Deal aber. Der Grund: "Unüberbrückbare Differenzen"! Was war passiert? 👓 Vollständige Meldung