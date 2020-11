25.11.2020 ( vor 3 Tagen )



Sollten wir an Sollten wir an Weihnachten zu unseren Lieben reisen dürfen, dann muss im ICE und IC die Reservierungspflicht her. Denn das Advents-Gedrängel wäre mit Corona-Angst ein unvergesslicher Winter-Alptraum. 👓 Vollständige Meldung