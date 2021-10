18.10.2021 ( vor 5 Stunden )



Der Internetriese Facebook stand in der jüngeren Vergangenheit mehrfach stark in der Kritik. Nun kündigte das Unternehmen von Gründer Mark Zuckerberg an, tausende neue Jobs in Europa schaffen zu wollen. Versucht der Konzern dadurch sein angeknackstes Image wieder aufzupolieren?