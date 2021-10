Helene Fischer: So traurig ist das Geheimnis um Hit 'Luftballon'

20.10.2021 ( vor 3 Stunden )



singt 'Luftballon' und meint damit spezielle Personen, die sie verloren hat.

In den Pop-Charts ist Helene Fischer (37) die Größte: Platz eins mit der Comeback-CD "Rausch". Bei den TV-Quoten musste die erfolgsverwöhnte Schlager-Queen jetzt doch eine erste Niederlage einstecken. Ihre Doku "Im Rausch der Sinne" erreichte bei uns nur bescheidene 194.000 ORF-Seher und weniger als 54.000 Austro-Fans beim ZDF, wo die „ Werbesendung“ für die neuen Hits 15 Minuten früher startete. Auch in Deutschland blieb die Schlager-Queen deutlich unter den Erwartungen: Nur 2,81 Millionen Zuseher. Schwache 10,6 Prozent Markanteil. Helene Fischer singt 'Luftballon' und meint damit spezielle Personen, die sie verloren hat.In den Pop-Charts ist Helene Fischer (37) die Größte: Platz eins mit der Comeback-CD "Rausch". Bei den TV-Quoten musste die erfolgsverwöhnte Schlager-Queen jetzt doch eine erste Niederlage einstecken. Ihre Doku "Im Rausch der Sinne" erreichte bei uns nur bescheidene 194.000 ORF-Seher und weniger als 54.000 Austro-Fans beim ZDF, wo die „ Werbesendung“ für die neuen Hits 15 Minuten früher startete. Auch in Deutschland blieb die Schlager-Queen deutlich unter den Erwartungen: Nur 2,81 Millionen Zuseher. Schwache 10,6 Prozent Markanteil. 👓 Vollständige Meldung