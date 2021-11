23.11.2021 ( vor 1 Woche )



Nach der Bund- und Länder-Konferenz und auf Basis des neuen Infektionsschutzgesetzes passen immer mehr Bundesländer die Corona-Maßnahmen an. Dadurch sollen auch die Infektionszahlen sinken. FOCUS Online sagt, was das für die Weihnachtsfeier, den Kneipenbesuch oder ein Treffen mit Freunden im Restaurant bedeutet.