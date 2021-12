Peter Thiel: Wer ist der neue Boss von Sebastian Kurz?

30.12.2021 ( vor 7 Stunden )





Schon länger wurde darüber spekuliert, dass Sebastian Kurz nach seinem Rücktritt einen Job in den USA annimmt. Nun hat es der Ex-Kanzler gegenüber oe24 bestätigt: Mit Februar 2022 tritt er seinen neuen Job als "Global Strategist" bei 'Thiel Capital' an. Jetzt ist es fix: Sebastian Kurz tritt im Februar 2022 seinen neuen Job als Global Strategist bei Peter Thiel in den USA an. Was über den Tech-Milliardär mit deutschen Wurzeln bekannt ist – und warum er einen emotionalen Bezug zu Österreich hat: