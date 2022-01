19.01.2022 ( vor 1 Woche )



MediaMarkt und Saturn hatten die Filialen in Bayern für alle Bundesbürger bereits geöffnet und die 2G-Regel aufgehoben, jetzt könnten weitere Händler folgen. Ein bayerisches Gericht kassiert die 2G-Regel im Einzelhandel und setzt sie vorläufig aus. FOCUS Online, was Verbraucher jetzt wissen müssen. MediaMarkt und Saturn hatten die Filialen in Bayern für alle Bundesbürger bereits geöffnet und die 2G-Regel aufgehoben, jetzt könnten weitere Händler folgen. Ein bayerisches Gericht kassiert die 2G-Regel im Einzelhandel und setzt sie vorläufig aus. FOCUS Online, was Verbraucher jetzt wissen müssen. 👓 Vollständige Meldung