01.03.2022 ( vor 19 Stunden )

Während die Sanktionen für russische Unternehmer angesichts der Kriegshandlungen immer schärfer werden, setzen sich die ersten Oligarchen per Yacht in Richtung Karibik ab. Auffällige Schiffsbewegungen auf dem Mittelmeer zeige, wie die Wirtschafts-Elite ihre schwimmenden Paläste in Sicherheit bringt. Putin selbst habe bereits Mitte Februar sein Schiff aus der Werft holen lassen.