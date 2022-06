„Es braucht Zeit“ - RWE-Boss: Gas- und Strompreise werden noch jahrelang so hoch sein

20.06.2022 ( vor 3 Stunden )



Deutschland ächzt unter den hohen Gas- und Strompreisen. RWE-Boss Markus Krebber ist davon überzeugt, dass das vorerst auch so bleiben werde. Es dauere „vermutlich drei bis fünf Jahre“, bis die aktuell ergriffenen Maßnahmen helfen würden. 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Twitter Börsen-News „Es braucht Zeit“ - RWE-Boss: Gas- und Strompreise werden noch jahrelang so hoch sein Deutschland ächzt unter den… https://t.co/b7cQypNU0Y vor 22 Minuten Cityreport24 „Es braucht Zeit“ - RWE-Boss: Gas- und Strompreise werden noch jahrelang so hoch sein https://t.co/v2zdRj5pp3 https://t.co/9wLw9K0eF6 vor 1 Stunde