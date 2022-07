Tourismus zum Start in die Sommersaison fast auf Vorkrisenniveau

27.07.2022 ( vor 2 Tagen )



Mit rund 19,2 Millionen Nächtigungen von Mai bis Juni liegt der Tourismus in Österreich um nur 4,5 Prozent unter der Vergleichsperiode 2019.

Urlaub in Österreich ist zum Start in den Sommer gut gebucht und schon wieder nahezu so gefragt wie vor der Mit rund 19,2 Millionen Nächtigungen von Mai bis Juni liegt der Tourismus in Österreich um nur 4,5 Prozent unter der Vergleichsperiode 2019.Urlaub in Österreich ist zum Start in den Sommer gut gebucht und schon wieder nahezu so gefragt wie vor der Pandemie . Die Beherbergungsbetriebe haben heuer von Mai bis Juni rund 19,2 Millionen Nächtigungen verzeichnet, wie aus vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Mittwoch, hervorgeht. Das war den Angaben zufolge um lediglich 4,5 Prozent weniger als im selben Zeitraum 2019 (20,1 Millionen) und bewegte sich nur knapp unter dem Niveau von 2018 (19,3 Millionen). 👓 Vollständige Meldung