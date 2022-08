05.08.2022 ( vor 55 Minuten )



Jede bestehende Tesla-Aktie soll in drei neue umgewandelt werden. Damit werden die Papiere günstiger und zugänglicher für Kleinanleger.

Die Tesla-Aktionäre haben dem zweiten Aktiensplit des US-Elektroautobauers innerhalb von zwei Jahren zugestimmt. Jede bestehende Aktie soll in drei neue umgewandelt werden. Damit werden die Anteilsscheine günstiger und zugänglicher für Kleinanleger.