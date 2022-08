1,7 Milliarden fehlen! Wien Energie droht Pleite!

28.08.2022 ( vor 3 Stunden )



Im Kanzleramt und im Finanzministerium wird nun gerechnet, wie man der

*Wien. *Dramatische Entwicklungen beim Strompreis-Gipfel am Sonntagabend im Kanzleramt. Wie mehrere Sitzungsteilnehmer gegenüber oe24 bestätigten, soll die Wiener Energie – die bei der Sitzung durch Vorstandschef Michael Strebl vertreten wurde – einen Fehlbetrag von rund 1,7 Milliarden Euro haben. Schon in den vergangenen Monaten dürfte die Stadt Wien dem Energieanbieter Geld zugeschossen haben. Nun müsse aber der Bund aushelfen, sonst droht der Wien Energie die Pleite. Die Folgen wären katastrophal: 2 Millionen Wiener Energiekunden würden Mitten im Winter plötzlich ohne Energieanbieter dastehen. Schuld seien die immensen Energiekosten. Im Kanzleramt und im Finanzministerium wird nun gerechnet, wie man der Wien Energie unter die Arme greifen kann: ''Es wird wohl auf einen Rettungsschirm hinauslaufen'', so ein Regierungsinsider.