06.10.2022 ( vor 1 Tag )



Die Coronazahlen in Deutschland steigen. Während die Inzidenz auf 462,4 hochschießt, melden die Länder dem RKI am Donnerstag 132.494 neue Infektionen. Nach dem Oktoberfest steigen die Fallzahlen in München stark an und die Bettenbelegung nimmt rasant zu. Alle News finden Sie hier im Corona-Ticker auf FOCUS online.