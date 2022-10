Rund ein Viertel der Bevölkerung laut Studie mit Einkommensverlusten

12.10.2022 ( vor 1 Tag )



Das zeigt eine vom Sozialministerium und Eurostat finanzierte Studie der Statistik Austria und des IHS. Die Panelbefragung "So geht's uns heute" hat das Ziel, soziale Folgen der Krise zu erkennen. Rund 30 Prozent rechnen damit, dass sich ihr Einkommen im kommenden Jahr verringert. Bereits 940.000 Menschen können die laufenden Ausgaben ihres Haushalts nur mit Schwierigkeiten decken. 2,3 Millionen Menschen in Österreich mussten im vergangenen Jahr Einkommensverluste hinnehmen.Das zeigt eine vom Sozialministerium und Eurostat finanzierte Studie der Statistik Austria und des IHS. Die Panelbefragung "So geht's uns heute" hat das Ziel, soziale Folgen der Krise zu erkennen. Rund 30 Prozent rechnen damit, dass sich ihr Einkommen im kommenden Jahr verringert. Bereits 940.000 Menschen können die laufenden Ausgaben ihres Haushalts nur mit Schwierigkeiten decken. 👓 Vollständige Meldung