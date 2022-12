Ölpreise mit leichten Aufschlägen in die Woche gestartet

12.12.2022 ( vor 46 Minuten )



Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gegangen.

In der Früh kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 76,54 US-Dollar (72,49 Euro). Das waren 44 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 60 Cent auf 71,62 Dollar. Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gegangen.In der Früh kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 76,54 US-Dollar (72,49 Euro). Das waren 44 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 60 Cent auf 71,62 Dollar. 👓 Vollständige Meldung

