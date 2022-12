Musk kündigt Rücktritt als Twitter-Chef an

21.12.2022 ( vor 50 Minuten )

"Sobald ich jemanden finde, der töricht genug ist, den Job zu übernehmen"Twitter-Chef Elon Musk hat seinen Rücktritt von der Unternehmensspitze des Onlinedienstes in Aussicht gestellt. Er werde zurücktreten, "sobald ich jemanden finde, der töricht genug ist, den Job zu übernehmen!", schrieb Musk in dem Onlinedienst in einer Reaktion auf eine Umfrage , bei der die Mehrheit der Teilnehmer für seine Ablösung als Firmenchef stimmte. Er werde dann nur die Software- und Server-Teams bei Twitter leiten, so Musk.