09.01.2023 ( vor 4 Stunden )



Preis für Nordseesorte Brent erhöhte sich um 1,07 Dollar auf 79,64 Dollar.

Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn gestiegen. Am Montag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent in der Früh 79,64 US-Dollar (75,85 Euro). Das waren um 1,07 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Ausmaß auf 74,84 Dollar. Preis für Nordseesorte Brent erhöhte sich um 1,07 Dollar auf 79,64 Dollar.Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn gestiegen. Am Montag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent in der Früh 79,64 US-Dollar (75,85 Euro). Das waren um 1,07 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Ausmaß auf 74,84 Dollar. 👓 Vollständige Meldung