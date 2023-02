ORF-NÖ Landesdirektor Ziegler tritt zurück

03.02.2023 ( vor 8 Stunden )

Nachdem Im Dezember Vorwürfe über seine Zeit als Chefredakteur aufgetaucht sind, hat Ziegler nun ORF-Generaldirektor Roland Weißmann seine Funktion zur Verfügung gestellt.Nach schweren Vorwürfen gegen Robert Ziegler aus dessen Zeit als Chefredakteur hat dieser sein Amt als Direktor des ORF-Landesstudios Niederösterreich zur Verfügung gestellt. In einem Gespräch am Donnerstag nahm ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, der "Respekt für den verantwortungsvollen Schritt " zeigte, das Angebot Zieglers an. Ziegler selbst sprach von einem "schweren Schritt zum Wohle des ORF-Niederösterreich".