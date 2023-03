16.03.2023 ( vor 9 Stunden )



verkündigte am Donnerstagnachmittag den Mega-Umbau bei der "Bild"-

Der deutsche Medienkonzern Axel Springer ordnet die Chefredaktion der "Bild" neu. Marion Horn übernehme mit sofortiger Wirkung den Vorsitz der Chefredaktionen der "Bild"-Gruppe, Axel Springer verkündigte am Donnerstagnachmittag den Mega-Umbau bei der "Bild"- Chefredaktion : Denn die Führung der Chefredaktion soll künftig nur noch aus zwei statt aus vier Personen bestehen.Der deutsche Medienkonzern Axel Springer ordnet die Chefredaktion der "Bild" neu. Marion Horn übernehme mit sofortiger Wirkung den Vorsitz der Chefredaktionen der "Bild"-Gruppe, Robert Schneider werde wie geplant Mitte April Chefredakteur der "Bild", teilte Axel Springer am Donnerstag in Berlin mit. 👓 Vollständige Meldung