Fondsmanager zu Credit-Suisse-Rettung: „Die Situation war gespenstisch“

24.03.2023 ( vor 1 Woche )



Binnen weniger Tage brachen in den USA und in der Schweiz Banken zusammen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun hatten. Kapitalmarktexperte Jochen Felsenheimer erklärt die Zusammenhänge.

