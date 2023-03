Twitter laut Musk nur noch 20 Mrd. Dollar wert

27.03.2023 ( vor 9 Stunden )



In einer Mail schreibt Elon Musk, Twitter sei zeitweise vor der Pleite gestanden.

*San Francisco*. Tech-Unternehmer Elon Musk hat den aktuellen Wert von Twitter mit 20 Mrd. Dollar – weniger als die Hälfte der 44 Mrd. Dollar, die er vor einem halben Jahr für die Übernahme des Kurznachrichtendienstes bezahlt hat. In einer internen E-Mail, aus der US-Medien ­zitieren, beschreibt Musk den Wertverlust von Twitter und erklärt, das Unternehmen habe so große finanzielle Schwierigkeiten gehabt, dass es zeitweise vor der Pleite stand.