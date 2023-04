Trotz ausbleibender Mega-Krisen - Zukunftssorgen der Menschen in Deutschland nehmen wieder zu

17.04.2023 ( vor 6 Tagen )



Wirtschaftsabschwung und Gasnotstand bleiben aus; kaum jemand in Deutschland sorgt sich um seinen Arbeitsplatz. Dennoch blicken viele Menschen deutlich negativer in die Zukunft als Anfang des Jahres. Warum eigentlich? Eine Umfrage hat Interessantes herausgefunden.Von FOCUS-online-Redakteur Christian Masengarb Wirtschaftsabschwung und Gasnotstand bleiben aus; kaum jemand in Deutschland sorgt sich um seinen Arbeitsplatz. Dennoch blicken viele Menschen deutlich negativer in die Zukunft als Anfang des Jahres. Warum eigentlich? Eine Umfrage hat Interessantes herausgefunden.Von FOCUS-online-Redakteur Christian Masengarb 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Twitter Gnutiez https://t.co/gYnhCkKg5y focusonline hat eine Headline geändert. Trotz ausbleibender Mega-Krisen - Warum die Deuts… https://t.co/nxKTchusJz vor 3 Tagen Finanzen-News Trotz ausbleibender Mega-Krisen - Zukunftssorgen der Menschen in Deutschland nehmen wieder zu Wirtschaftsabschwung… https://t.co/iw7VMzwJye vor 3 Tagen CasieFreeman Trotz ausbleibender Mega-Krisen - Zukunftssorgen der Menschen in Deutschland nehmen wieder zu vor 3 Tagen Hajo Stein Die 🚦Koalition verursacht Zukunftssorgen ‼️ 👉🏿Ein sprachloser Bundeskanzler ⁦@OlafScholz⁩ 👉🏿Ein Wirtschaftsministe… https://t.co/6qgGIirYia vor 3 Tagen Cityreport24 Trotz ausbleibender Mega-Krisen - Zukunftssorgen der Menschen in Deutschland nehmen wieder zu… https://t.co/YbAvI74YMF vor 3 Tagen JustForKnowHow https://t.co/JSCiTqGEoO Produkt der Grünen Khmer: The German Angst ist zurück! vor 3 Tagen