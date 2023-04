Plötzlich ist zu viel Gas da - Deutschlands Speicher füllen sich dank einer regelrechten Gas-Schwemme

18.04.2023 ( vor 5 Tagen )



Noch vor wenigen Monaten rang Europa um jeden Kubikmeter Gas – nun füllen sich die Speicher der Region ungewöhnlich schnell. Doch von einer echten Entspannung am Markt kann nicht die Rede sein.

