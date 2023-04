oe24.TV am Wahl-Tag bei Hochrechnung Nummer 1 aller Privatsender

24.04.2023 ( vor 4 Stunden )



5,5 Prozent Marktanteil von 17 bis 18 Uhr (12-49) – 425.000 verfolgten Wahl-Tag auf oe24.TV

*Wien. *Rekordwerte für Österreichs Nachrichtensender oe24.TV bei der gestrigen Berichterstattung zur Salzburg-Wahl: 425.000 Zuseher verfolgten den Wahl-Sonntag mit 16 Stunden (!) Live-Berichterstattung auf oe24.TV (NRW, 12+). In der werberelevanten Zielgruppe der 12-49-Jährigen erreichte oe24.TV einen Tages-Marktanteil von mehr als 3 Prozent, bei allen TV-Zusehern (12+) waren es 2,8 Prozent.

