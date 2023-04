Kraftloser Start in die neue Woche - Dax erkämpft sich neues Jahreshoch und sackt dann wieder ab

24.04.2023 ( vor 3 Stunden )



Der Dax ist nach den jüngsten Gewinnen kraftlos in die neue Woche gestartet. Der deutsche Leitindex schloss am Montag 0,11 Prozent tiefer bei 15.863,95 Punkten. Der Dax ist nach den jüngsten Gewinnen kraftlos in die neue Woche gestartet. Der deutsche Leitindex schloss am Montag 0,11 Prozent tiefer bei 15.863,95 Punkten. 👓 Vollständige Meldung

