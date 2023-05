Abgasskandel: Ex-Audi-Chef Stadler legt Geständnis ab

16.05.2023 ( vor 2 Stunden )



Das Geständnis des frühen Audi-Chefs Rupert Stalder eröffnet den Weg zu Geldstrafe und Haft auf

München. Im Betrugsprozess um den Abgasskandal bei Audi hat der frühere Vorstandschef Rupert Stadler ein Geständnis abgelegt. Stadler sprach in der Verhandlung vor dem Landgericht München am Dienstag allerdings nicht selbst, sondern ließ seine Verteidigerin Ulrike Thole-Groll eine Erklärung verlesen. "Ich sehe für mich ein, dass es ein Mehr an erforderlicher Sorgfalt bedurft hätte", sagte die Anwältin in Stadlers Namen.