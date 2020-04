02.04.2020 ( vor 6 Tagen )



Mit Hochdruck wird in der Wissenschaft an dem neuartigen Mit Hochdruck wird in der Wissenschaft an dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 geforscht. Erst seit einigen Monaten ist es da - noch ist vieles unbekannt. Dass Menschen nach überstandener Ansteckung erst einmal immun sind, ist Forschern zufolge jedoch wahrscheinlich. 👓 Vollständige Meldung