10.04.2020 ( vor 12 Stunden )



Am Donnerstag stellte der Virologe Hendrik Streeck in Düsseldorf die ersten Ergebnisse der Heinsberg- Am Donnerstag stellte der Virologe Hendrik Streeck in Düsseldorf die ersten Ergebnisse der Heinsberg- Studie vor. Basierend darauf halten er und seine Kollegen eine Lockerung der Maßnahmen für möglich. In einer anderen Veranstaltung übten Experten kurz darauf allerdings Kritik an der Untersuchung – und baten um die Vorlage eines Manuskripts. 👓 Vollständige Meldung